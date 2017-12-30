Путин в послании Саргсяну призвал развивать и укреплять союзнические связи

МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Российский лидер Владимир Путин в поздравлении с Рождеством и Новым годом президенту Армении Сержу Саргсяну выразил уверенность в дальнейшем развитии двусторонних союзнических отношений, сообщила пресс-служба Кремля.

"Глава российского государства выразил уверенность в том, что совместными усилиями удастся обеспечить дальнейшее развитие союзнических связей между Россией и Арменией, партнерского взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза, ОДКБ, СНГ и других международных структур – на благо граждан обеих стран, в интересах укрепления региональной безопасности и стабильности", — говорится в сообщении.

В послании Путин подчеркнул также, что совсем недавно оба государства отметили две знаменательные даты: 25-летие установления дипломатических отношений и 20-ю годовщину подписания Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.