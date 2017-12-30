МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Россия соблюдает санкционный режим в отношении КНДР в полном объеме, заявили РИА Новости в пресс-службе МИД. Так во внешнеполитическом ведомстве прокомментировали сообщения СМИ о том, что российские корабли поставляют нефть в Северную Корею в обход санкций Совета безопасности ООН.

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что в октябре и ноябре российские танкеры несколько раз перекачивали нефть на северокорейские суда. Однако источники не привели никаких доказательств, а само агентство не смогло подтвердить правдивость их утверждений.

"Хотели бы напомнить, что на поставки топлива (то есть продуктов нефтепереработки) есть, безусловно, квоты, но нет полного запрета (резолюция 2397). Контроль за соблюдением санкционного режима осуществляет комитет 1718", — пояснили в МИД.

В декабре Совет Безопасности ООН ввел новые санкции против Пхеньяна, приняв подготовленную США резолюцию, которая получила номер 2397. Этот документ вводит дополнительные ограничения на поставки КНДР сырой нефти и продуктов переработки, требует ото всех стран выслать северокорейских трудовых мигрантов, а также расширяет торговое эмбарго.