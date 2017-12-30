Обвиняемый на Украине в госизмене Муравицкий назвал себя "узником совести"

КИЕВ, 30 дек — РИА Новости. Житомирский журналист Василий Муравицкий, которого на Украине судят по обвинению в госизмене, заявил, что считает себя узником совести и пообещал, что будет бороться в украинских судах за свое освобождение.
Он также сообщил, что ему "настоятельно рекомендовали" подписать заявление на участие в обмене пленными в Донбассе. Но он отказался, так как надеется на правосудие и будет за это бороться.
Также журналист сообщил, что хочет после освобождения заняться развитием своего фонда, который будет помогать всем "политическим узникам".
Журналист вину не признает, защита считает обвинения абсурдными, а союз журналистов Украины говорит о нарушении властями прав человека и международного права. Международная организация Amnesty International считает Муравицкого узником совести и призывает немедленно его освободить. В организации отмечают, что все обвинения журналисту проистекают из факта его работы с русскоязычными онлайн-ресурсами.
МИД РФ назвал задержание Муравицкого очередным эпизодом кампании по силовому подавлению оппозиционных СМИ на Украине и призвал страны ОБСЕ и Совета Европы, а также международные организации осудить политику Киева против СМИ. Счет таким случаям на Украине идет на десятки: к последним, в частности, относятся и гонения на редактора интернет-портала "Страна.ua" Игоря Гужву, которого задержали в Киеве 22 июня по подозрению в вымогательстве. Гужва считает дело против него спланированной провокацией.