Обвиняемый на Украине в госизмене Муравицкий назвал себя "узником совести"

КИЕВ, 30 дек — РИА Новости. Житомирский журналист Василий Муравицкий, которого на Украине судят по обвинению в госизмене, заявил, что считает себя узником совести и пообещал, что будет бороться в украинских судах за свое освобождение.

"Почему не бороться, если меня без каких-либо оснований (держат под стражей)… Фактически я четвертый узник совести. В Украине за 25 лет официально признаны узниками совести четыре человека, четвертый — это я… Фактически наше государство решило заняться торговлей людьми, я — просто один из видов товара", — сказал Муравицкий РИА Новости.

Он также сообщил, что ему "настоятельно рекомендовали" подписать заявление на участие в обмене пленными в Донбассе. Но он отказался, так как надеется на правосудие и будет за это бороться.

Также журналист сообщил, что хочет после освобождения заняться развитием своего фонда, который будет помогать всем "политическим узникам".

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала Муравицкого в Житомире 1 августа. Его подозревают в госизмене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, нарушении равноправия граждан, создании террористической организации. По утверждению СБУ, его статьи публиковались на "сайтах, которые администрировались из РФ и временно оккупированных территорий Украины". Прокуратура сообщила, что журналисту грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. По решению суда Муравицкий находится под арестом.

Журналист вину не признает, защита считает обвинения абсурдными, а союз журналистов Украины говорит о нарушении властями прав человека и международного права. Международная организация Amnesty International считает Муравицкого узником совести и призывает немедленно его освободить. В организации отмечают, что все обвинения журналисту проистекают из факта его работы с русскоязычными онлайн-ресурсами.

Главред сайта Украина.ру, для которого также писал Муравицкий, Искандер Хисамов назвал преследование журналиста политическими репрессиями. Секретарь Союза журналистов России, член исполкома Международной федерации журналистов (IFJ) Тимур Шафир считает такие обвинения новым доказательством того, что власти Украины пытаются исключить из информационного пространства иную точку зрения.

МИД РФ назвал задержание Муравицкого очередным эпизодом кампании по силовому подавлению оппозиционных СМИ на Украине и призвал страны ОБСЕ и Совета Европы, а также международные организации осудить политику Киева против СМИ. Счет таким случаям на Украине идет на десятки: к последним, в частности, относятся и гонения на редактора интернет-портала "Страна.ua" Игоря Гужву, которого задержали в Киеве 22 июня по подозрению в вымогательстве. Гужва считает дело против него спланированной провокацией.