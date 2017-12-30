Раненный в столкновениях с армией Израиля палестинец скончался в больнице

ГАЗА, 30 дек — РИА Новости. Палестинец, получивший ранение в ходе столкновений с израильской армией, скончался в больнице Аль-Акса, сообщил РИА Новости пресс-секретарь министерства здравоохранения сектора Газа Ашраф аль-Кедра.

"Погиб 22-летний палестинец, получивший ранение вчера в столкновениях между палестинцами и израильской армией в районе аль-Бурейдж на восточных границах анклава", — заявил аль-Кедра. По его словам, палестинец был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

"В больницах Газы находятся еще четыре палестинца с тяжелыми ранениями", — добавил аль-Кедра.

С тех пор, как президент США Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля, палестинцы объявляют каждую пятницу "днем гнева". Четвертая по счету была 29 декабря, и в этот день минздрав сектора Газа сообщил о более 300 палестинцах, пострадавших в столкновениях с израильской армией в секторе Газа, на западном берегу и в Иерусалиме.