В ДНР заявили, что силовики за сутки выпустили по республике пять мин

Ситуация в ДНР и ЛНР. Декабрь 2017 (401)

ДОНЕЦК, 30 дек — РИА Новости. Украинские силовики выпустили по ДНР пять мин калибром 120 и 82 миллиметра за сутки, сообщили в субботу в оперативном командовании самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе ранее согласовала режим прекращения огня к новогодним и рождественским праздникам с 23 декабря.

"За прошедшие сутки ВС Украины продолжили нарушать режим прекращения огня. По району населенного пункта Еленовка противник выпустил одну мину калибра 120 миллиметров, по району Верхнеторецкого Нижнего — четыре мины калибром 82 миллиметра, а также применил автоматические гранатометы и стрелковое оружие", — сказал журналистам представитель оперативного командования.

Он отметил, что со стороны ДНР перемирие соблюдалось, ответный огонь не открывался.