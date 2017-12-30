МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. В американском городе Уичита, штат Канзас, полицейский застрелил невооруженного 28-летнего мужчину в результате пранка, устроенного двумя геймерами, сообщает The Verge.

Речь идет о так называемом своттинге (swatting, от названия спецподразделения американских правоохранительных органов SWAT) — розыгрыше, во время которого пранкер звонит в полицию и сообщает о серьезном инциденте — например, об удержании заложников, и называет произвольный адрес.

Заместитель начальника полиции Уичиты Трой Ливингстон на пресс-конференции рассказал, что в отделение позвонили и сообщили о том, что некий мужчина убил своего отца и теперь удерживает в заложниках мать, брата и сестру.

Отряд полиции прибыл по названному адресу и "занял позицию". К двери подошел мужчина, после чего один из офицеров выстрелил, сообщил Ливингстон. Он не уточнил, почему было принято решение открыть огонь на поражение.

По данным СМИ, к трагедии привела ссора двух неизвестных, поспоривших после онлайн-матча в компьютерную игру Call of Duty. Как удалось выяснить независимому журналисту Брайану Кребсу, один из игроков предоставил другому адрес, а второй затем "вовлек в эту ссору невиновного незнакомца".

Журналистам местной газеты The Wichita Eagle удалось пообщаться с родственниками погибшего, у которого остались двое детей.

"Я услышала, как мой сын кричит, я встала и услышала выстрел", — рассказала мать убитого. Один из родственников также отметил, что застреленный полицией мужчина не играл в видеоигры.