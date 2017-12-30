В ЛНР заявили, что силовики за сутки один раз обстреляли республику

Ситуация в ДНР и ЛНР. Декабрь 2017 (401)

Военнослужащие Народной милиции ЛНР на позициях на линии соприкосновения. Архивное фото

Военнослужащие Народной милиции ЛНР на позициях на линии соприкосновения. Архивное фото

ЛУГАНСК, 30 дек — РИА Новости. Украинские силовики один раз за минувшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в пресс-службе народной милиции ЛНР.

Контактная группа по мирному урегулированию конфликта в Донбассе ранее согласовала в Минске режим прекращения огня к новогодним и рождественским праздникам с 23 декабря. Стороны уже обвинили друг друга в нарушении перемирия.

"За сутки украинские силовики один раз нарушили режим прекращения огня, применив гранатометы (АГС), крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", — сообщили в пресс-службе.

По данным ведомства, обстрелам подверглись позиции Народной милиции ЛНР в районе населенного пункта Калиновка.

"По предварительным данным, разрушений строений и пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет", — сообщили в пресс-службе.