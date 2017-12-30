Лукашенко рассказал об отношении к жителям Западной Украины

МИНСК, 30 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко "очень хочет", чтобы конфликт на востоке Украины скорее завершился.

"Я очень хочу, чтобы в братской нам Украине закончилась война, чтобы там начали жить по-людски. Для меня это самая важная проблема", — заявил Лукашенко, говоря о перспективах развития внешней политики Белоруссии в предстоящем году. Слова президента приводит пресс-служба главы государства.

Лукашенко отметил, что Украина и ее народ являются родными для Белоруссии. "Это очень трудолюбивый народ, который я хорошо изучил и знаю еще с молодости — мне пришлось служить в Западном пограничном округе. Я так называемых украинских западенцев хорошо узнал. Это очень трудолюбивые, порядочные люди, с которыми надо просто уметь разговаривать", — сказал он.

Президент заявил, что белорусы и украинцы "не просто соседи — мы родные, братья". "Мы переживаем за Украину. Это главное, где мы должны приложить максимум усилий, чтобы локализовать эту проблему", — считает белорусский лидер.

Он добавил, что если конфликт будет разрастаться, то это отразится на многих.