Из-за "черного списка": Россия ответила на срыв визита сенаторов из США

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Посольство России в США назвало "абсолютной неправдой" заявление о том, что визит ряда конгрессменов в Москву отменен по вине российской стороны.

"Посольство получило запросы на получение виз для делегации в составе сенаторов и их сотрудников. Визы были выданы всем членам делегации, кроме сенатора Джинн Шахин, которая находится в российском "черном списке", созданном в ответ на введение американских санкций против нашей страны", — говорится в сообщении посольства на его странице в Facebook.

В дипмиссии отметили, что "попытки представить ситуацию так, будто визит был отменен из-за российской стороны, являются абсолютно тенденциозными и неправдивыми".

"Мы предлагали различные пути выхода из ситуации, включая соглашение по выдаче виз парламентариям из "черных списков" на взаимной основе, однако это предложение было отклонено американской стороной", — пояснили в посольстве, подчеркнув, что Москва неоднократно предлагала Вашингтону отменить санкции, наносящие урон внешней политике. "Что посеешь, то и пожнешь", — заметили в дипмиссии.

Сенатор из "черного списка"

Два американских сенатора отказались от поездки в Россию после того, как российское консульство не выдало визу их коллеге-демократу от штата Нью-Гэмпшир Джоан Шаин, сообщила ранее газета Politico

По данным издания, республиканцы Рон Джонсон и Джон Баррассо намеревались приехать Россию вместе с Шаин примерно в середине января, чтобы встретится с представителями правительства и посетить общественные организации. Сенаторы также заявили о планах пообщаться со "следующим поколением российских лидеров и действующими властями, чтобы понимать перспективы российско-американских отношений".

Издание не называет причины отказа в визе, однако отмечает, что Шаин активно поддерживала запрет на использование программного обеспечения "Касперского" в американских госучреждениях, а также настаивала на внесении RT America в список иностранных агентов.

Россия готова работать с США

Москва готова работать с Вашингтоном, несмотря на недружественную стратегию национальной безопасности США, заявил посол России в США Анатолий Антонов.

"Эта концепция вызывает сожаление в контексте российско-американских отношений. Мы видим многие ущербные моменты в этой концепции, но мы готовы работать и выстраивать отношения с Соединенными Штатами Америки, даже имея такую, я бы сказал, недружественную концепцию, коей является новая, обновленная концепция национальной безопасности", — заявил Антонов в интервью телеканалу RTVI.

При этом в Кремле ранее заявили, что считают главными разочарованиям 2017 года ситуацию в отношениях с США.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, не могут не вызывать сожаления и российско-американские отношения, а именно — та позиция, которую занимает Вашингтон в отношении Москвы.

"Но, вместе с тем, вы знаете настрой, который неоднократно озвучивал президент: мы хотим и ищем добрых взаимовыгодных отношений на основе взаимного уважения, взаимного доверия со всеми странами, в первую очередь с европейскими, и в том числе с Соединенными Штатами. Но здесь танго нужно танцевать вдвоем, как говорится", — считает Песков.