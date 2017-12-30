КНДР объявила о наращивании ядерной мощи

ТОКИО, 30 дек — РИА Новости. Северная Корея намерена продолжить наращивать свою ядерную мощь, говорится в заявлении Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), которое является рупором государства.

"Наша партия и государство, указывая путь нового года социалистической Кореи, заявляют свои принципиальные позиции. Мы будем наращивать оборонную мощь и способность к превентивному удару, стержнем которых являются ядерные силы, до тех пор пока будет оставаться ядерная угроза и шантаж со стороны США и их приспешников", — говорится в заявлении.

В заявлении упоминается об успешном испытании водородной бомбы 3 сентября, которое названо "великой победой, поднявшей" Северную Корею на "уровень мировой ядерной державы", и подчеркивается, что именно благодаря наличию у КНДР ядерного оружия была предотвращена ядерная война.

"Благодаря тому, что Корея, основываясь на идеях чучхе, крепко держит ядерный меч и защищает свою самостоятельность, справедливость и мир, в уходящем году была предотвращена ядерная война, угрожавшая миру", — заявляет ЦТАК.

Северная Корея 3 сентября заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Военные Японии и Южной Кореи предварительно оценили мощность испытанного заряда в 160 килотонн, что в 10 раз больше мощности атомной бомбы, сброшенной на японский город Хиросима в 1945 году. Это стало шестым ядерным испытанием Пхеньяна. За неделю до этого КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии.

В связи с этим Совет Безопасности ООН единогласно ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничивают экспортные и импортные возможности Пхеньяна. Резолюция 2375 установила самый строгий режим санкций ООН в XXI веке.