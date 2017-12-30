Оппозиция в Венесуэле выдвинет единого кандидата на выборах в 2018 году

МЕХИКО, 30 дек – РИА Новости. Оппозиционный блок "Круглый стол демократического единства" пообещал в пятницу выдвинуть не предстоящих в 2018 году президентских выборах единого кандидата.

"Мы обещаем усилить наше единство как внутреннее, так и со всей страной, и проведем отбор одного единого кандидата", — говорится в коммюнике блока.

Проблемы венесуэльской оппозиции проявились на фоне недавних неудачных для нее выборов губернаторов и глав муниципалитетов. Национальное учредительное собрание по требованию президента Николаса Мадуро отстранила от участия в дальнейших выборах три ведущие оппозиционные политические партии "Народная воля", "Справедливость – превыше всего" и "Демократическое действие". Причиной стал их отказ от участия в муниципальных выборах 10 декабря.

Ряд политиков, к примеру Энрике Каприлес, кандидат оппозиции на последних двух выборах главы государства, отстранен от возможности участия в выборах на срок 15 лет.