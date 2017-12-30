В пекинском метро запустили первые разработанные Китаем беспилотные поезда

ПЕКИН, 30 дек — РИА Новости. Первая линия пекинского метрополитена с полностью автоматизированными беспилотными поездами в субботу была официально введена в эксплуатацию, сообщает центральное телевидение Китая.

Новая ветка пекинской подземки "Яньфан" общей протяженностью 14,4 километра соединяет пригород Пекина Яньшань с районом столицы Фаншань, где пассажиры смогут сделать пересадку, чтобы добраться до центра города. Всего на новой линии девять станций. Полностью автоматизированные поезда могут развивать скорость до 80 километров в час.

При этом в поезде будет по-прежнему находиться машинист на случай экстренной ситуации.

Полностью автоматизированные поезда не новинка в Китае, но эти — первые, полностью разработанные и произведенные внутри страны.