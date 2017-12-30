Белый дом призвал Иран уважать права своих граждан

ВАШИНГТОН, 30 дек — РИА Новости. США призвали власти Ирана уважать права своих граждан, заявила в пятницу официальный представитель Белого дома Сара Сандерс.

"Правительство Ирана должно уважать права своего народа, в том числе право на самовыражение", — написала она в Twitter. Сандерс заявила о "мирных протестах иранских граждан, недовольных коррупцией режима и разбазариванием национального богатства для финансирования терроризма за рубежом".

Ранее с осуждением арестов участников акций протеста в Иране выступил госдепартамент США.