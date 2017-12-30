Экс-главу Petrobras и семь бывших топ-менеджеров обвинили в коррупции

МЕХИКО, 30 дек – РИА Новости. Бразильская комиссия по ценным бумагам (CVM) официально обвинила бывшую главу государственной энергокомпании Petrobras Марию дас Грасас Фостер и еще семь высокопоставленных экс-сотрудников в коррупции, сообщило издание Folha de Sao Paulo.

Обвинения, предъявленные в рамках начатого весной 2016 года расследования, связаны с предполагаемыми нарушениями при заключении контрактов по трем буровым судам, уточняет издание.

Среди обвиняемых также бывший топ-менеджер компании Хосе Сержио Габриэлли, отвечавший за цепочку поставок Паоло Коста, экс-глава международного направления Несто Серверо, финдиректор Алмир Барбасса, возглавлявший сектор разведки и производства Гильерме Естрейа, руководивший энерго- и газовым направлением Ильдо Сауэр и отвечавший за сервис Ренато Дюк.

Компания Petrobras оказалась в центре коррупционного скандала в 2014 году, когда стало известно, что несколько функционеров подписывали договоры и получали за это комиссионные в размере 3% от суммы контракта. Эти средства в дальнейшем использовались для подкупа политиков и должностных лиц. По данным властей Бразилии, завышение цен и взятки принесли авторам схемы около 3,8 миллиарда долларов.