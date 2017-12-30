Россия будет добиваться возобновления работы генконсульства в Сан-Франциско

ВАШИНГТОН, 30 дек — РИА Новости. Россия будет настаивать на возобновлении деятельности генконсульства в Сан-Франциско, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

Действия администрации США по конфискации российской дипломатической собственности посол назвал неприемлемыми. "Мы отвергаем такой подход… Мы боролись и будем бороться за возвращение этих зданий, которые сегодня незаконно захвачены американскими властями. И будем настаивать на том, чтобы возобновило деятельность, в первую очередь, генеральное консульство в Сан-Франциско", — сказал Антонов в интервью телекомпании RTVI.

Отвечая на вопрос о том, будет ли Москва оспаривать конфискацию своей дипсобственности в суде, Антонов напомнил, что "у нас есть поручение президента РФ Владимира Путина на сей счет". По словам дипломата, "такая работа идет".

"Просто это работа очень деликатная, филигранная, требует тишины. В нужный момент мы сообщим об этом", — отметил посол.

В начале сентября этого года российское генеральное консульство в Сан-Франциско, а также торговое представительство в Вашингтоне и помещения торгпредства Нью-Йорке были переданы американской стороне по требованию госдепартамента. Госдеп ранее потребовал закрыть консульство России в Сан-Франциско, здание торгпредства в Вашингтоне и съемные помещения торгпредства в Нью-Йорке до 2 сентября, мотивируя это ответом на российское предложение сократить численность работников дипмиссии США в РФ. Россия назвала эти действия недружественным шагом.