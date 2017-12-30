Россия готова работать с США, несмотря на их стратегию нацбезопасности

ВАШИНГТОН, 30 дек — РИА Новости. Москва готова работать с Вашингтоном, несмотря на недружественную стратегию национальной безопасности США, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

"Эта концепция вызывает сожаление в контексте российско-американских отношений. Мы видим многие ущербные моменты в этой концепции, но мы готовы работать и выстраивать отношения с Соединенными Штатами Америки, даже имея такую, я бы сказал, недружественную концепцию, коей является новая, обновленная концепция национальной безопасности", — заявил Антонов в интервью телеканалу RTVI.