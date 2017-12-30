МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Два американских сенатора отказались от поездки в Россию после того, как российское консульство не выдало визу их коллеге сенатору-демократу от штата Нью-Гэмпшир Джоан Шаин, пишет газета Politico.

По данным издания, республиканцы Рон Джонсон и Джон Баррассо намеревались приехать Россию вместе с Шаин примерно в середине января, чтобы встретится с представителями правительства и посетить общественные организации. Сенаторы также заявили о планах пообщаться со "следующим поколением российских лидеров и действующими властями, чтобы понимать перспективы российско-американских отношений".

Согласно изданию, сенаторы "были уведомлены, что Шаин не будет разрешен въезд".

"Решение отказать в визе члену нашей делегации от сената неудачное и контрпродуктивное для улучшения отношений между нашими странами", — цитирует издание заявление Джонсона, который также возглавляет комитет по внутренней безопасности и подкомитет по европейскому сотрудничеству в сфере безопасности в комитете по иностранным делам.

Издание не называет причины отказа в визе, однако отмечает, что Шаин активно поддерживала запрет на использование программного обеспечения "Касперского" в американских госучреждениях, а также настаивала на внесении RT America в список иностранных агентов.