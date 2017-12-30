ВАШИНГТОН, 30 дек — РИА Новости. Посольство России в США назвало "абсолютной неправдой" заявление о том, что визит ряда конгрессменов в Москву отменен по вине российской стороны.
Ранее издание Politico сообщило о том, что сенаторы-республиканцы Рон Джонсон и Джон Барассо решили воздержаться от поездки в Россию после того, как Москва отказала в визе их коллеге-демократке Джинн Шахин. Представители сената планировали посетить общественные организации и пообщаться со "следующим поколением российских лидеров и действующими властями, чтобы понимать перспективы российско-американских отношений".
"Посольство получило запросы на получение виз для делегации в составе сенаторов и их сотрудников. Визы были выданы всем членам делегации, кроме сенатора Джинн Шахин, которая находится в российском "черном списке", созданном в ответ на введение американских санкций против нашей страны", — говорится в сообщении посольства на его странице в Facebook.
В дипмиссии отметили, что "попытки представить ситуацию так, будто визит был отменен из-за российской стороны, являются абсолютно тенденциозными и неправдивыми".
Также посольстве подчеркнули, что Москва настроена на восстановление межпарламентских связей. "Мы настаиваем на том, чтобы парламентарии были исключены из санкционных списков, равно как и на том, чтобы сами списки исчезли", — говорится в заявлении.