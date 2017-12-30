ВАШИНГТОН, 30 дек – РИА Новости. В министерстве обороны США уверены, что противоракетные системы, совместимые со стандартами НАТО, лучше отвечают потребностям Турции, которая решила приобрести у России ЗРК С-400.

"Совместимые со (стандартами) НАТО системы противоракетной обороны остаются лучшим вариантом для защиты Турции от всего спектра угроз в регионе… Турция продолжает придерживаться систем ПРО стран НАТО, в том числе системы Patriot США, для своих более широких и долгосрочных потребностей в противовоздушной обороне. США привержены ускорению поставок оборудования, приобретенного Турцией, по мере возможностей", — заявил РИА Новости представитель пресс-службы Пентагона.

Таким образом он прокомментировал закупку Анкарой комплексов С-400 у России.

Ранее в пятницу представители России и Турции подписали кредитное соглашение по поставкам С-400. Согласно заявлению секретариата Оборонпрома Турции, Анкара покупает две батареи этого комплекса. При этом стороны договорились о технологическом сотрудничестве в этой сфере для развития производства зенитно-ракетных комплексов в Турции.

Представитель Пентагона напомнил, что США ранее уже выражали обеспокоенность по поводу закупок Турцией российских С-400. При этом он подчеркнул, что две страны сохраняют "глубокие и значительные отношения в сфере военной торговли".

Мобильная зенитная ракетная система дальнего действия С-400 "Триумф" (разработки и производства концерна ВКО "Алмаз-Антей") предназначена для высокоэффективного поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия.