США осудили аресты участников мирных протестов в Иране

ВАШИНГТОН, 30 дек — РИА Новости. США осудили аресты участников мирных акций протеста в Иране, говорится в заявлении госдепартамента, поступившем в пятницу в РИА Новости.

"Мы следим за сообщениями о многочисленных арестах участников мирных акций протеста в Иране. Лидеры Ирана превратили богатую страну с богатой историей и культурой в экономически угнетенное государство-изгоя, которое экспортирует насилие, кровопролитие и хаос", — говорится в сообщении.

Отмечается, что "США самым серьезным образом осуждают аресты участников мирных протестов". "Мы призываем все страны открыто поддержать иранский народ и его стремление к основным правам и прекращению коррупции", — говорится в документе.

Ранее в иранском городе Мешхед прошла массовая акция протеста, в которой приняли участие около 200 человек. Митингующие протестовали против экономической ситуации в стране. Пришедшие скандировали лозунги против правительства. Полиция Ирана арестовала 52 человек за участие в несанкционированном митинге в Мешхеде и уничтожение государственной собственности.