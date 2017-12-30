США не станут отказываться от учений с Южной Кореей из-за Олимпиады

Американский самолет EA-18G Growler на авиабазе Осана во время совместных учений с Южной Кореей

Американский самолет EA-18G Growler на авиабазе Осана во время совместных учений с Южной Кореей

ВАШИНГТОН, 30 дек — РИА Новости. США не намерены отказываться от военных учений с Южной Кореей из-за Олимпийских игр, заявил в пятницу журналистам министр обороны Джеймс Мэттис.

На соответствующий вопрос он ответил: "Нет".

"Я не рассматриваю вопрос о приостановке учений. Этот вопрос должен рассматриваться обеими странами. Я поставлю их на паузу в связи с дипломатическим решением или чем-то подобным. Но пока я ничего такого не ожидаю", — сказал Мэттис, стенограмму беседы которого распространил Пентагон.