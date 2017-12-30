Пентагон устраивает расклад своих сил на Украине

ВАШИНГТОН — 30 дек — РИА Новости. Глава Пентагона Джеймс Мэттис заверил, что роль и численность американских военных инструкторов на Украине останутся неизменными.

Задачи определенного числа инструкторов, помогающих украинской армии готовиться по стандартам НАТО останутся прежними, подчеркнул Мэттис, выступая перед журналистами.

Глава Пентагона отметил, что число инструкторов может вырасти только в одном случае. Это произойдет, если увеличится количество военнослужащих, которых нужно будет готовить.

Ранее стало известно, что США одобрили коммерческие лицензии на поставки Украине оружия, в том числе и Javelin — переносных противотанковых ракетных комплексов, применяемых для уничтожения бронетехники, вертолетов и беспилотников. Однако в Госдепе уточнили, что Вашингтон не снабжает оружием Киев напрямую.