Панама отрицает перевод посольства в Израиле в Иерусалим

МЕХИКО, 30 дек – РИА Новости. Правительство Панамы не будет переводить свое посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим, сообщил в пятницу МИД центральноамериканской страны.

"Министерство иностранных дел подтверждает, что Республика Панама оставит свое посольство в государстве Израиль в городе Тель-Авив", — говорится в сообщении ведомства в Twitter.

Данное сообщение появилось после того, как некоторые СМИ сообщили о якобы ведущейся Панамой оценке возможности перевода дипмиссии в Иерусалим вслед за Гватемалой.

В минувшее воскресенье президент Гватемалы Джимми Моралес сообщил о решении перенести посольство своей страны в Иерусалим из Тель-Авива. В начале декабря президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и подписал документ о переносе туда американского посольства из Тель-Авива. Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о непризнании решения США по статусу Иерусалима в качестве столицы Израиля, в ходе голосования в четверг за документ проголосовали 128 стран, против выступили девять, еще 35 воздержались.