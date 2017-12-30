В шведском Мальме взорвали полицейскую машину

СТОКГОЛЬМ, 30 дек – РИА Новости, Людмила Божко. Полицейская машина, припаркованная у здания полиции в Мальмё, пострадала в результате взрыва в пятницу вечером, сообщает городская полиция.

"Полицейская машина, припаркованная у здания полиции на улице Саллерупсвеген в Мальмё, была подвергнута взрыву. Автомобилю нанесен серьезный ущерб. Никто не пострадал", — говорится в сообщении для прессы.

Взрыв произошел в 19.25 (21.25 мск) и приблизительно в 23.00 мск полиция сообщила, что задержала двух мужчин 1991 и 1995 годов рождения по подозрению в причастности ко взрыву.

"Вначале мы подумали, что это была какая-то новогодняя петарда", — сказал газете Sydsvenskan Турбьерн Экстрем, проживающий близ места взрыва.