"Сепаратизмом" попахивает: в Киеве женщину уволили за отдых в России

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Руководство киевской фирмы уволило сотрудницу за поездку в Россию, заявив, что подобные поступки "подрывают авторитет" компании. Об этом написал украинский журналист Андрей Манчук в Facebook.

Он сообщил, что женщина занималась сетевым маркетингом и не особо интересовалась политикой. В конце лета она отправилась к родственникам в Геленджик. Вернувшись с отдыха, сотрудница выложила фотографии из поездки в Instagram. После этого начальник вызвал женщину на ковер и заявил, что посещение России "подрывает авторитет фирмы", при этом перепутав Крым с Краснодарским краем.

"Сотрудница ответила, что Геленджик находится на Кавказе, и к Крыму никакого отношения не имеет. Заглянув в интернет, начальник понял, что выставил себя дураком — а начальники очень не любят выставлять себя дураками", — пишет журналист.

Сотрудница попыталась возразить начальству, заявив, что "поездки в Россию никем не запрещены". Кроме того, фирма продвигала свои услуги в социальной сети "ВКонтакте", которая "официально запрещена" на Украине. Женщина указала на то, что это никак не сказывается на авторитете компании.

После этого сотрудницу уволили, причем ее бывшие коллеги после этого написали в цеховом паблике, что ее "выгнали за поддержку сепаратизма".

По мнению Манчука, "на данном примере можно хорошо проследить логику становления тоталитарного общества" на Украине, где пропаганда разжигает "ненависть и паранойю".

Украинские власти активно способствуют распространению антироссийских настроений. Ранее в Киеве появились плакаты, на которых русский язык сравнили с инфекцией, а в одной из торговых точек покупатель вызвал полицию из-за того, что кассир говорил по-русски.

