Группировка ИГ* взяла на себя ответственность за атаку на церковь в Египте

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в России и ряде других стран) взяла на себя ответственность за нападение на церковь в пригороде Каира, жертвами которой стали семь человек, сообщает сайт SITE, ведущий мониторинг информационной активности экстремистов.

Как сообщило МВД Египта, по последней имеющейся информации, боевик на мотоцикле попытался в пятницу прорваться через внешнее кольцо охраны на блокпосте у церкви, но полицейские оказали сопротивление. Завязалась перестрелка, в ходе которой боевик был ранен и задержан. При нем обнаружено автоматическое оружие, пять магазинов к нему и 150 патронов, а также две гранаты. Ведомство сообщает об одном погибшем полицейском и шести погибших гражданских. Еще четыре человека получили ранения.

В то же время, по информации медицинских источников, при нападении погибли десять и пострадали также около десяти человек, в числе погибших трое полицейских. СМИ сообщали, что нападавших было пятеро, трое боевиков были позднее ликвидированы, на одном из террористов обнаружили и обезвредили пояс смертника со взрывчаткой.

*Террористическая организация, запрещенная в России