Суд 2 января рассмотрит запрос о временном отстранении Додона от должности

КИШИНЕВ, 29 дек – РИА Новости. Конституционный суд Молдавии рассмотрит запрос депутатов парламента о временном отстранении от должности президента страны Игоря Додона для назначения главы МИД и еще шестерых членов правительства 2 января, сообщили в пятницу в пресс-службе КС.

"Во вторник, 2 января 2018 года, в 13.00 (14.00 мск) Конституционный суд рассмотрит обращение от 28 декабря 2017 года о констатации обстоятельств, которые оправдывают установление статуса исполнения обязанностей президента Молдавии", — отмечено в сообщении КС.

Накануне группа депутатов парламента Молдавии обратилась в Конституционный суд в связи с повторным отказом президента утвердить предложенного премьером Павлом Филипом нового главу МИД и еще шестерых членов кабмина.

Раннее глава Демпартии Молдавии, которой принадлежит парламентское большинство, Владимир Плахотнюк предложил заменить ряд членов правительства. По его словам, министра иностранных дел и евроинтеграции Андрея Галбура заменит посол Молдавии в Швейцарии Тудор Ульяновски. На пост министра экономики предложен экс-премьер Кирилл Габурич. Он сменит на этом посту Октавиана Калмыка, который является сопредседателем в российско-молдавской межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

На пост вице-премьера по европейской интеграции предложен глава Народно-европейской партии Молдавии Юрий Лянкэ, который занимает пост вице-спикера парламента. Вице-премьера по реинтеграции Георгия Балана может сменить Кристина Лесник, которая работает в структуре МИДЕИ. Додон утвердил предложенные отставки, однако отказался назначить новых членов правительства.

До этого Додон уже отклонял предложенные кабмином кандидатуры. В частности, он дважды отклонил кандидатуру вице-председателя Народно-европейской партии Евгения Стурзы, представленную на пост главы минобороны. Правительство обратилось в Конституционный суд, который постановил, что в данном случае вместо главы государства назначить министра обороны могут премьер или спикер.

Назначение Стурзы на пост министра обороны впервые прошло в особом порядке: указ о его назначении был подписан председателем парламента Андрианом Канду, который принял у него присягу.

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