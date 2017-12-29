Украинские военнопленные, переданные в результате обмена между представителями Киева и Донецкой и Луганской народных республик, в аэропорту Борисполь

Украинские военнопленные, переданные в результате обмена между представителями Киева и Донецкой и Луганской народных республик, в аэропорту Борисполь

КИЕВ, 29 дек — РИА Новости. Советник президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков заявил, что 14 освобожденных из плена украинцев подозреваются в дезертирстве, в отношении них возбуждены уголовные дела.

В среду на Украине состоялся самый масштабный за время конфликта в Донбассе и первый за 15 месяцев обмен пленными. Киеву передали 73 человека, ДНР и ЛНР — 165 и 73 человека соответственно. По словам лидера общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктора Медведчука, второй этап обмена пленными может пройти по формуле "74 на 29".

"Все службы, ведомства, группы и так далее — все были прекрасно осведомлены о том, что в числе 73 освобождаемых не все "героические герои". Если конкретно, то 14 человек: по ним есть уголовные производства по факту самовольного оставления частей", — написал Бирюков на своей странице в Facebook.

Он сообщил, что изначально планировалось доставить этих военных в Киев отдельно, однако осуществить это не удалось из-за погодных условий. Во время встречи освобожденных военных с родственниками также было решено не препятствовать им, добавил Бирюков.

"На этих 14 человек не распространяется выплата единоразовой материальной помощи до окончательного решения суда", — сообщил Бирюков.

При этом он подчеркнул, что украинская сторона ставит перед собой цель освободить всех пленных, независимо от обстоятельств и возможных проступков, совершенных ими.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.