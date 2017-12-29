В ЛНР заявили о гранатометном обстреле со стороны украинских силовиков

Ситуация в ДНР и ЛНР. Декабрь 2017 (399)

Последствия обстрела со стороны ВСУ поселка Красный Яр в пригороде Луганска. Архивное фото

Последствия обстрела со стороны ВСУ поселка Красный Яр в пригороде Луганска. Архивное фото

ЛУГАНСК, 29 дек — РИА Новости. Украинские силовики открыли огонь из гранатометов по территории самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в пресс-службе народной милиции ЛНР.

Контактная группа по мирному урегулированию конфликта в Донбассе ранее согласовала в Минске режим прекращения огня к новогодним и рождественским праздникам с 23 декабря. Стороны уже обвинили друг друга в нарушении перемирия.

"Украиские силовики сегодня, 29 декабря, в 21.30 нарушили режим прекращения огня, применив автоматические гранатометы станковые (АГС), крупнокалиберный пулемет и стрелковое оружие", — сообщили в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что обстрел производился с направления подконтрольного украинским военным Луганского по находящейся в ЛНР Калиновке.