Украинские силовики обстреляли из минометов населенный пункт в Донбассе

ДОНЕЦК, 29 дек — РИА Новости. Украинские силовики в пятницу обстреляли из минометов населенный пункт в Ясиноватском районе самопровозглашенной Донецкой народной республики, заявил журналистам представитель оперативного командования ДНР.

"Несмотря на достигнутые договоренности по соблюдению режима прекращения огня подразделения украинской армии, с направления Верхнеторецкое открыли минометный огонь по Верхнеторецкое нижнее, по которому было выпущено четыре 82 миллиметровых мины. В этой связи мы обращаемся к миссии ОБСЕ и украинской стороне СЦКК зафиксировать данный факт нарушения режима тишины со стороны украинского военного командования и повлиять на неподконтрольные командованию АТО подразделения и их командиров выполнять достигнутые договоренности", — сказал представитель ведомства.