ЛОНДОН, 29 дек — РИА Новости. Осужденный в Москве за неуплату налогов основатель фонда Hermitage Capital Management Уильям Браудер призвал Интерпол приостановить членство России в связи с "вопиющим" нарушением правил организации; такое обращение он сделал после вынесения ему заочного приговора в Москве и появления информации о том, что Интерпол согласился вернуться к вопросу о выдаче Браудера российским властям.
"Россия в шестой раз обращается в Интерпол с требованием арестовать меня после того, как пять предыдущих запросов были отклонены как нелегитимные и политически окрашенные. Для Интерпола наступило время приостановить членство России за вопиющее нарушение правил", — написал Браудер в микроблоге в Twitter.
В пятницу Тверской суд Москвы заочно приговорил Браудера, некогда крупнейшего иностранного портфельного инвестора в Россию, к девяти годам заключения за неуплату налогов. Кроме того, с основателя Hermitage Capital Management взыскали 4,2 миллиарда рублей. Такой же срок Браудер получил в 2013 году по другому уголовному делу, также о налоговых махинациях, но в совокупности срок составляет те же девять лет заключения.
Браудер — американский гражданин, инициировавший принятие в США антироссийского "закона Магнитского", долгое время жил в Лондоне и в Россию возвращаться не собирается.
По новому делу Браудеру вменяется организация уклонения от уплаты налогов и организация преднамеренного банкротства. По словам адвоката, в обвинение входят эпизоды с банкротством компании "Дальняя степь" и вывод за рубеж акций компании "Газпром".
Как сообщает Генпрокуратура, в этот же период Браудер совместно с Черкасовым, конкурсным управляющим "Дальней степи" Александром Долженко и другими неизвестными вывел основную часть ликвидных активов общества и обанкротил предприятие. Госбюджет, таким образом, недосчитался свыше 1,2 миллиарда рублей, заявила сторона обвинения.
Общий ущерб от действий Браудера и его бизнес-партнера следствие оценило в 3,5 миллиарда рублей.