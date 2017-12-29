ЛОНДОН, 29 дек — РИА Новости. Осужденный в Москве за неуплату налогов основатель фонда Hermitage Capital Management Уильям Браудер призвал Интерпол приостановить членство России в связи с "вопиющим" нарушением правил организации; такое обращение он сделал после вынесения ему заочного приговора в Москве и появления информации о том, что Интерпол согласился вернуться к вопросу о выдаче Браудера российским властям.

Генпрокуратура продолжает добиваться запуска процедуры международного розыска и экстрадиции Браудера. Ранее Интерпол отклонил российскую заявку о его международном розыске. По словам прокурора Алексея Полякова, после того, как Россия дополнила свой запрос новыми данными, "Интерпол согласился вернуться к этому вопросу и заново пересмотреть обращение Генпрокуратуры об объявлении его в международный розыск и экстрадиции".

"Россия в шестой раз обращается в Интерпол с требованием арестовать меня после того, как пять предыдущих запросов были отклонены как нелегитимные и политически окрашенные. Для Интерпола наступило время приостановить членство России за вопиющее нарушение правил", — написал Браудер в микроблоге в Twitter.

В пятницу Тверской суд Москвы заочно приговорил Браудера, некогда крупнейшего иностранного портфельного инвестора в Россию, к девяти годам заключения за неуплату налогов. Кроме того, с основателя Hermitage Capital Management взыскали 4,2 миллиарда рублей. Такой же срок Браудер получил в 2013 году по другому уголовному делу, также о налоговых махинациях, но в совокупности срок составляет те же девять лет заключения.

© Фото : Предоставлено пресс-центром МВД РФ Дело Браудера. Схема © Фото : Предоставлено пресс-центром МВД РФ Дело Браудера. Схема

Браудер — американский гражданин, инициировавший принятие в США антироссийского "закона Магнитского", долгое время жил в Лондоне и в Россию возвращаться не собирается.

По новому делу Браудеру вменяется организация уклонения от уплаты налогов и организация преднамеренного банкротства. По словам адвоката, в обвинение входят эпизоды с банкротством компании "Дальняя степь" и вывод за рубеж акций компании "Газпром".

В ходе судебного разбирательства было установлено, что в 1995-2007 годах основатель фонда Hermitage Capital Management вместе с бизнес-партнером Иваном Черкасовым и другими неизвестными уклонились от уплаты налогов при помощи фирм "Махаон", "Парфенион", "Камея", "Рилэнд" и "Пифагор Инвестментс". Также, по данным Генпрокуратуры, они "не исполнили обязанности налогового агента" при использовании этих же юрлиц и перечислении ими денег кипрским учредителям под видом дивидендов, незаконно применили льготные налоговые ставки в размере пяти и десяти процентов вместо положенной в 15%.

Как сообщает Генпрокуратура, в этот же период Браудер совместно с Черкасовым, конкурсным управляющим "Дальней степи" Александром Долженко и другими неизвестными вывел основную часть ликвидных активов общества и обанкротил предприятие. Госбюджет, таким образом, недосчитался свыше 1,2 миллиарда рублей, заявила сторона обвинения.

Общий ущерб от действий Браудера и его бизнес-партнера следствие оценило в 3,5 миллиарда рублей.