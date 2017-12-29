Саакашвили заявил, что на месте Порошенко покончил бы с собой

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Почти половина украинцев хочет импичмента украинского лидера Петра Порошенко, заявил экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в эфире телеканала NewsOne.

Данные социологических опросов говорят о том, что 46% населения Украины поддерживает протестные акции против главы государства, заявил Саакашвили.

"Это катастрофа для любой власти. <…> Почти половина людей хочет немедленного импичмента президента", — подчеркнул он, отметив, что на месте Порошенко покончил бы с собой.

Экс-губернатор Одесской области неоднократно призывал к импичменту президента, участвовал в ряде митингов в Киеве. Сторонники Саакашвили в октябре разбили у здания украинского парламента палаточный городок. Они потребовали от властей принять три закона — об импичменте, об антикоррупционном суде и о выборах. Кроме того, они призвали отправить генпрокурора страны Юрия Луценко в отставку.

Пятого декабря украинские силовики предприняли попытку задержать Саакашвили в рамках уголовного дела о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности. Сторонники экс-губернатора отбили его у правоохранителей, после чего отправились на митинг в центр Киева. Задержать политика удалось лишь восьмого декабря.

Печерский районный суд Киева 11 декабря отклонил ходатайство прокуратуры об избрании для Саакашвили меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, политик остался на свободе. Прокуратура подала жалобу на отказ суда взять Саакашвили под домашний арест. Экс-президенту Грузии грозит лишение свободы на срок от трех до пяти лет.