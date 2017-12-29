В Турции раскрыли детали договора с Россией о поставках С-400

АНКАРА, 29 дек — РИА Новости, Алена Палажченко. Подписанный Москвой и Анкарой договор о поставках зенитных ракетных систем С-400 предусматривает технологическое сотрудничество, говорится в распространенном в пятницу заявлении секретариата оборонной промышленной Турции.

Ранее в пятницу Россия и Турция подписали в Анкаре кредитное соглашение по поставкам комплексов С-400. Согласно заявлению секретариата Оборонпрома Турции, Анкара покупает две батареи С-400, которые будут обслуживаться турецким персоналом.

"Договор предусматривает обязательства по дальнейшему технологическому сотрудничеству в рамках проекта. Мы продолжаем работу, направленную на удовлетворение нужд нашей ПВО ЗРК (зенитный ракетный комплекс — ред.) собственного производства, для чего ведутся переговоры с другими заинтересованными странами и компаниями", — говорится в документе.

Отмечается, что стороны приняли решение не разглашать информацию о деталях оплаты и технических аспектах соглашения.

Мобильная зенитная ракетная система дальнего действия С-400 "Триумф" (разработки и производства концерна ВКО "Алмаз-Антей") предназначена для высокоэффективного поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия.