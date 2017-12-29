В ЛНР обезвредили растяжку с гранатой у магазина

Вооруженные люди в Луганске. Архивное фото

Вооруженные люди в Луганске. Архивное фото

ЛУГАНСК, 29 дек— РИА Новости. Правоохранители самопровозглашенной Луганской народной республики обезвредили растяжку, установленную напротив магазина в городе Ровеньки, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства госбезопасности ЛНР.

"Сегодня в городе Ровеньки правоохранители Луганской народной республики обезвредили растяжку с гранатой, обнаруженную местной жительницей напротив магазина "Шахтер", — сказали в пресс-службе.

По данным МГБ, растяжка была установлена между деревьями в пешеходной зоне. Сообщается, что на данный момент "проводятся мероприятия по установлению лиц, причастных к совершению преступления".