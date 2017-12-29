Белый дом подтвердил договоренности США и Израиля по противодействию Ирану

ВАШИНГТОН, 29 дек — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Представитель Белого дома подтвердил РИА Новости договоренности США и Израиля по противодействию Ирану.

"Две делегации достигли договоренности по общим рамкам будущего сотрудничества по (противодействию — ред.) враждебной деятельности Ирана", — сказал собеседник агентства.

Ранее Десятый израильский телеканал сообщил, что Израиль и США в ходе секретной встречи в Белом доме разработали совместную стратегическую программу по сдерживанию Ирана.

По данным телеканала, 12 ноября в США прибыла делегация израильских чиновников из оборонной сферы. Делегацию возглавлял советник по национальной безопасности Меир Бен-Шаббат. В ходе визита израильская делегация встретилась с командой американских чиновников из оборонной сферы и разведки под руководством Герберта Макмастера.

По словам источника в американском правительстве, по итогам двухдневных переговоров США и Израиль подписали "Меморандум о взаимопонимании по иранскому вопросу". Документ предусматривает создание четырех рабочих групп, которые сосредоточатся на ряде ключевых вопросов, связанных с иранской ядерной и баллистической программами, а также поставками вооружения в регион.

По данным источников телеканала, первая рабочая группа займется "тайной и дипломатической работой по отмене иранской ядерной программы". Целью второй группы станет "ограничение присутствия Ирана в регионе, в частности, в Сирии и Ливане". В задачи третьей группы включили "сдерживание баллистической программы Ирана" и "ограничение попыток поставить иранские ракеты Хезболле". Наконец, четвертая группа будет работать с "усилением эскалации в регионе, к которой может быть причастен Иран".

Израильские высокопоставленные чиновники подтвердили телеканалу, что США и Израиль достигли стратегического соглашения по иранскому вопросу.