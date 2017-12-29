ВАШИНГТОН, 29 дек — РИА Новости. Пожар в Нью-Йорке, который унес жизни 12 человек, вероятно, устроил игравший с кухонной плитой ребенок, пишет газета The Independent со ссылкой на мэра города Билла де Блазио.

"На данный момент, мы, к сожалению, полагаем, что инцидент произошел из-за неосторожной игры ребенка с кухонной плитой на первом этаже", — приводятся в сообщении слова мэра Нью-Йорка.

Ранее де Блазио сообщил, что в результате пожара в Нью-Йорке погибли как минимум 12 человек, среди них один несовершеннолетний. При этом власти отмечают, что эти данные предварительные и количество жертв может вырасти. По его словам, четыре человека находятся в критическом состоянии.

По словам главы пожарного департамента города Дэниэла Найгро, самой младшей жертве пожара в Бронксе один год, самому старшему было более 50 лет.

По последней информации, пожар начался в пятиэтажном жилом доме на 25 квартир в нью-йоркском Бронксе около 7 вечера. Пожарные прибыли на место в течение трех минут, всего с огнем, которому была присвоена 4-я категория, боролись более 150 человек.

Де Блазио также назвал пожар самым страшным за последние 25 лет. СМИ также напомнили о трагедии в том же Бронксе в 2007 году, когда в огне от вспыхнувшего обогревателя погибли девять детей и один взрослый.

Жителей этого и соседних домов, которые были вынуждены покинуть свои квартиры, временно разместили в районной школе и даже зоопарке Бронкса, который находится неподалеку. Власти обратились в Красный крест за помощью в предоставлении убежища нуждающимся. Последние дни в Нью-Йорке установилась весьма низкая температура — на улице 8 градусов мороза, что очень тяжело переносится при высокой влажности воздуха и сильном порывистом ветре.