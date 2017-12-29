В секторе Газа в столкновениях с армией Израиля пострадали сто палестинцев

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Число палестинцев, пострадавших в ходе столкновений с армией Израиля в секторе Газа, достигло 100, заявило сегодня министерство здравоохранения сектора Газа.

Пресс-представитель министерства здравоохранения в секторе Газа Ашраф аль-Кедра заявил РИА Новости, что "число раненых в секторе Газа увеличилось до 100 человек, из них 34 ранены боевыми пулями, их доставили в больницы, двое ранены тяжело, еще 66 пострадавшим от газа была оказана помощь на месте".

Представитель Палестинского Красного полумесяца Эраб аль-Фукаха заявила, что медики "оказали скорую помощь 130 палестинцам на Западном берегу, из них четверо ранены боевыми пулями, остальные резиновыми пулями, некоторые пострадали от газа".