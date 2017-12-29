Самыми популярными иностранными СМИ в Литве оказались русскоязычные

ВИЛЬНЮС, 29 дек – РИА Новости. Российские СМИ в Литве оказались самыми популярными из иностранных изданий. Об этом, как сообщает Sputnik Литва, свидетельствуют результаты исследования Министерства культуры республики.
Русскоязычные СМИ оказались также абсолютными лидерами у национальных меньшинств Литвы. За прошедший месяц к медиа на русском языке обратились 79% опрошенных. Вторыми по популярности оказались СМИ на польском языке (27%).
Кроме того, исследование выявило, что показатель критической оценки у представителей национальных меньшинств значительно выше. Это можно объяснить тем, что они обращаются к идеологически более разнообразным СМИ – не только литовским, но и российским, которые часто подают новости, особенно политические, с иным акцентом.
Самым популярным СМИ у жителей Литвы остается телевидение – ежедневно его смотрят 73% литовцев.
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