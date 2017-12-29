МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Посольство Саудовской Аравии в Турции выступило с осуждением опубликованных турецкими СМИ материалов, в которых утверждалось об организации королевством госпереворота в Катаре, и отвергло эти обвинения, сообщается в заявлении посольства.

Как отмечается в заявлении, опубликованном саудовским посольством в Twitter , 25 декабря в турецком журнале Gerçek Hayat появилась статья под названием "Турция предотвратила переворот в Катаре". В ней утверждалось, что Саудовская Аравия организовала государственный переворот в Катаре. Эту статью также опубликовали турецкие газеты Yenişafak

"Мы подтверждаем наше неприятие голословных утверждений данной статьи о том, что королевство ранее стремилось организовать переворот в Катаре, и также подтверждаем, что королевство разорвало с ним отношения в июне. Королевство подчеркивает, что это ложные утверждения, не имеющие под собой оснований", — говорится в заявлении.

Посольство призывает СМИ соблюдать точность и следить за достоверностью информации и оставляет за собой право ответить на данные заявления и принять законные меры.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет 5 июня разорвали дипломатические отношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. К решению позднее присоединился ряд других государств. Кувейт выступил посредником в разрешении конфликта. Позже арабские страны предъявили ультиматум Катару, призвав его в 10-дневный срок согласиться на выполнение требований соседей.

Ультиматум содержит 13 требований, среди которых понижение уровня дипломатических и военных отношений с Ираном, закрытие турецкой военной базы, прекращение финансирования террористических организаций, отказ от вмешательства во внутренние дела арабских стран, поддержки оппозиционных деятелей, а также закрытие всей спутниковой телевизионной сети "Аль-Джазира".

Ранее госминистр Катара по делам обороны Халид аль-Аттыйя назвал возникший вокруг страны кризис попыткой "мягкого госпереворота" со стороны стран-соседей.