МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Посольство Саудовской Аравии в Турции выступило с осуждением опубликованных турецкими СМИ материалов, в которых утверждалось об организации королевством госпереворота в Катаре, и отвергло эти обвинения, сообщается в заявлении посольства.
"Мы подтверждаем наше неприятие голословных утверждений данной статьи о том, что королевство ранее стремилось организовать переворот в Катаре, и также подтверждаем, что королевство разорвало с ним отношения в июне. Королевство подчеркивает, что это ложные утверждения, не имеющие под собой оснований", — говорится в заявлении.
Посольство призывает СМИ соблюдать точность и следить за достоверностью информации и оставляет за собой право ответить на данные заявления и принять законные меры.
Ультиматум содержит 13 требований, среди которых понижение уровня дипломатических и военных отношений с Ираном, закрытие турецкой военной базы, прекращение финансирования террористических организаций, отказ от вмешательства во внутренние дела арабских стран, поддержки оппозиционных деятелей, а также закрытие всей спутниковой телевизионной сети "Аль-Джазира".
Ранее госминистр Катара по делам обороны Халид аль-Аттыйя назвал возникший вокруг страны кризис попыткой "мягкого госпереворота" со стороны стран-соседей.