Саакашвили заявил, что у генпрокуратуры Украины нет дела против него

КИЕВ, 29 дек — РИА Новости. Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили заявил, что у генеральной прокуратуры Украины нет дела против него, но есть желание "избавится" от него.

Ранее пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган сообщила, что экспертиза подтвердила подлинность голосов на записях разговоров между Саакашвили и бизнесменом Сергеем Курченко.

"Мой голос можно использовать в любом ракурсе, голос любого можно использовать, но тут вопрос очень конкретный: в чем преступление? Где какие-то деньги? Что я нарушил? Собрание людей – это не преступление. Призывать к конституционному переходу – это не преступление. Даже деньги брать – это не преступление, хотя я их не брал, тем более от таких источников. Тут все очень просто: у них нет дела. У них есть дикое желание избавиться от меня в Украине", — сказал Саакашвили в эфире телеканала NewsOne, комментируя заявление ГП Украины про экспертизу голоса.

Ранее генпрокурор заявлял, что организованные Саакашвили акции в Киеве финансировались окружением экс-президента Виктора Януковича, в частности, бизнесменом Курченко, и направлены на свержение государственной власти на Украине. Генпрокурор Юрий Луценко показал на пресс-конференции и в парламенте записи якобы телефонных разговоров, подтверждающих его обвинения, где фигурирует Саакашвили, Курченко и другие. Саакашвили назвал эти обвинения ложными. При этом соратник Саакашвили заявлял, что записи нужно отдать на экспертизу в Великобританию или США.

Попытка задержать Саакашвили в рамках уголовного дела о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности была предпринята в Киеве 5 декабря. Однако сторонники экс-губернатора отбили его у правоохранителей, после чего отправились на митинг в центр Киева. На следующий день правоохранители пришли в палаточный городок к Саакашвили, где его соратники вновь оказали им сопротивление. Задержать Саакашвили удалось только 8 декабря поздно вечером, после чего его привезли в изолятор Службы безопасности Украины.

Печерский районный суд Киева 11 декабря отклонил ходатайство прокуратуры об избрании для Саакашвили меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, политик остался на свободе. Прокуратура подала жалобу на отказ суда взять Саакашвили под домашний арест. Экс-президенту Грузии грозит лишение свободы на срок от трех до пяти лет.