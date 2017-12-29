Саакашвили заявил, что у генпрокуратуры Украины нет дела против него

КИЕВ, 29 дек — РИА Новости. Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили заявил, что у генеральной прокуратуры Украины нет дела против него, но есть желание "избавится" от него.
Ранее пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган сообщила, что экспертиза подтвердила подлинность голосов на записях разговоров между Саакашвили и бизнесменом Сергеем Курченко.
"Мой голос можно использовать в любом ракурсе, голос любого можно использовать, но тут вопрос очень конкретный: в чем преступление? Где какие-то деньги? Что я нарушил? Собрание людей – это не преступление. Призывать к конституционному переходу – это не преступление. Даже деньги брать – это не преступление, хотя я их не брал, тем более от таких источников. Тут все очень просто: у них нет дела. У них есть дикое желание избавиться от меня в Украине", — сказал Саакашвили в эфире телеканала NewsOne, комментируя заявление ГП Украины про экспертизу голоса.
Ранее генпрокурор заявлял, что организованные Саакашвили акции в Киеве финансировались окружением экс-президента Виктора Януковича, в частности, бизнесменом Курченко, и направлены на свержение государственной власти на Украине. Генпрокурор Юрий Луценко показал на пресс-конференции и в парламенте записи якобы телефонных разговоров, подтверждающих его обвинения, где фигурирует Саакашвили, Курченко и другие. Саакашвили назвал эти обвинения ложными. При этом соратник Саакашвили заявлял, что записи нужно отдать на экспертизу в Великобританию или США.
Попытка задержать Саакашвили в рамках уголовного дела о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности была предпринята в Киеве 5 декабря. Однако сторонники экс-губернатора отбили его у правоохранителей, после чего отправились на митинг в центр Киева. На следующий день правоохранители пришли в палаточный городок к Саакашвили, где его соратники вновь оказали им сопротивление. Задержать Саакашвили удалось только 8 декабря поздно вечером, после чего его привезли в изолятор Службы безопасности Украины.
Печерский районный суд Киева 11 декабря отклонил ходатайство прокуратуры об избрании для Саакашвили меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, политик остался на свободе. Прокуратура подала жалобу на отказ суда взять Саакашвили под домашний арест. Экс-президенту Грузии грозит лишение свободы на срок от трех до пяти лет.
Во вторник с утра в квартиру Михаила Саакашвили в Киеве с обыском пришли правоохранители. Следственные действия Генпрокуратуры проходили при поддержке сотрудников СБУ. Обыск был проведен на основании решения суда. Политик был задержан на крыше собственного дома, откуда он грозился прыгнуть после того, как правоохранители оказались у него в квартире.
У подъезда дома, где живет Саакашвили, к этому момент собралась толпа сторонников политика, которые старались "отбить" экс-губернатора Одесской области у силовиков.
Сначала сторонники Саакашвили попытались штурмовать ряды спецназа, которые шеренгой перекрыли доступ к входу в подъезд, где находится квартира политика. Активисты использовали в качестве тарана мусорные контейнеры.
Позже активисты заблокировали микроавтобус, на котором несколько полицейских и спецназовцев пытались вывезти политика через улицу Трехсвятительскую.
Микроавтобус с политиком окружили несколько сотен людей, которые перекрыли улицу с обеих сторон, заблокировав любое движение. Некоторые активисты ложились на асфальт, другие пытались перевернуть один из находящихся рядом автомобилей, чтобы заблокировать проезд.
Служба безопасности Украины сообщила, что Саакашвили подозревают в "содействии участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности", планируется его допрос. Санкция по этой статье предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет.
Во время столкновений сторонники экс-президента Грузии взрывали петарды и срывали каски с сотрудников правоохранительных органов.
Генпрокурор Украины Юрий Луценко ожидает, что суд по избранию меры пресечения для экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили состоится в среду, правоохранители намерены ходатайствовать о домашнем аресте политика.
Полиция в Киеве применила слезоточивый газ против сторонников Саакашвили, которые заблокировали микроавтобус с задержанным политиком.
Однако это не умерило пыл активистов. Они забрались на крышу микроавтобуса с задержанным политиком и развернули флаг Украины.
Сторонники Саакашвили начали ломать строительный забор, установленный в сквере рядом с заблокированным микроавтобусом с политиком, и начали сооружать баррикады.
Активисты пробили колеса микроавтобуса, на котором украинские правоохранители пытались вывезти задержанного экс-президента Грузии, после этого взломали дверь машины и освободили Саакашвили.
После освобождения политик назвал "наглой ложью" обвинения генпрокурора Украины в его адрес и призвал всех выйти на Майдан. Саакашвили заявил, что направится в парламент, "требовать импичмента" президента Украины.