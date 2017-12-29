В ДНР назвали число погибших из-за боевых действий в республике за год

ДОЕНЦК, 29 дек — РИА Новости. Почти 280 человек погибли и 595 получили ранения на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики в результате ведения боевых действий в 2017 году, сказал журналистам представитель аппарата омбудсмена ДНР.

"С 1 января по 28 декабря 2017 года на территории Донецкой народной республики ранения различной степени тяжести получили 595 человек, среди которых 361 военнослужащий республики и 234 мирных жителя, в том числе 14 детей в возрасте до 18 лет. Погибли 278 человек: 247 военнослужащих и 31 мирный житель, в том числе двое детей в возрасте до 18 лет", — сказал представитель ведомства.

В аппарате добавили, что за истекшую неделю в результате ведения боевых действий на территории ДНР погибли четыре человека, еще пять получили ранения.

С начала вооруженного конфликта в Донецкой народной республике погибли 4567, в том числе 76 детей, напомнили в аппарате омбудсмена.