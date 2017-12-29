Украина продолжает удерживать 290 сторонников ДНР, заявили в республике

Пленные ДНР во время обмена пленными между ЛНР и ДНР и Киевом между поселками Майорск и Горловка. 27 декабря 2017

Пленные ДНР во время обмена пленными между ЛНР и ДНР и Киевом между поселками Майорск и Горловка. 27 декабря 2017

ДОНЕЦК, 29 дек — РИА Новости. Украина продолжает удерживать 290 сторонников самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), пропавшими без вести считаются почти 450 человек, они также могут находиться в плену, заявил журналистам представитель аппарата омбудсмена ДНР.

"По оперативным данным, по состоянию на 29 декабря 2017 года украинской стороной удерживается 290 человек, в том числе: 79 человек, нахождение которых на украинской территории подтверждено, 211 человек, информация по которым отсутствует или уточняется украинской стороной. По состоянию на 29 декабря 2017 года в списке лиц, пропавших без вести, числится 444 человека, возможно, они также находятся в украинском плену", — сказал представитель ведомства.

В среду на Украине состоялся самый масштабный за время конфликта в Донбассе и первый за 15 месяцев обмен пленными. Киеву передали 73 человека, ДНР и ЛНР — 165 и 73 человека соответственно.