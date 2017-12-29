Рахой прокомментировал возможное назначение Пучдемона главой женералитета

МАДРИД, 29 дек – РИА Новости. Премьер Испании Мариано Рахой считает абсурдной идею назначения Карлеса Пучдемона на пост председателя женералитета Каталонии, пока тот находится за границей.

21 декабря в Каталонии состоялись досрочные парламентские выборы. Несмотря на то, что первое место на них заняла центристская партия "Граждане", отстаивающая территориальную целостность Испании, трем политическим силам ("Вместе за Каталонию", "Левые республиканцы Каталонии" и "Кандидатура народного единства") удалось вместе получить абсолютное большинство — 70 депутатских мест из 135. "Вместе за Каталонию" считает, что первый номер ее избирательного списка Карлес Пучдемон, даже находясь за границей, может быть избран главой женералитета новым составом парламента автономного сообщества.

"Абсурдно намереваться стать председателем женералитета, живя за границей. И еще более абсурдно пытаться быть председателем женералитета, находясь за границей. Представьте, что я был бы в Лиссабоне. На мой взгляд, это не имеет никакого смысла. Это не юридическая или политическая проблема", — заявил Рахой на пресс-конференции.

Референдум о независимости прошел в Каталонии 1 октября. При этом еще до наступления дня голосования Конституционный суд Испании "заморозил" референдум, а после признал незаконным. 27 октября парламент автономного сообщества, где у партий, поддерживающих отделение от Испании, было абсолютное большинство, принял резолюцию о независимости. Спустя час сенат Испании на основании 155-й статьи конституции утвердил введение прямого управления центральных властей в Каталонии. Рахой заявил об отстранении от должностей членов правительства автономного сообщества, в том числе его главы Пучдемона, и роспуске парламента.

В отношении 20 каталонских политиков были заведены уголовные дела, четверо из них были арестованы, в том числе экс-заместитель главы Каталонии Ориол Жункерас. В отношении Пучдемона и еще четырех бывших членов правительства, бежавших в Брюссель, выдан национальный ордер на арест.