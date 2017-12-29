ГАЗА, 29 дек — РИА Новости. Медики оказали срочную помощь 51 палестинцу, пострадавшему в ходе столкновений с израильской армией на Западном берегу реки Иордан, сообщила РИА Новости пресс-представитель Палестинского Красного полумесяца Эраб аль-Фукаха.

"Мы оказали первую помощь 51 палестинцу на Западном берегу, из них трое ранены боевыми пулями, 11 — резиновыми и 37 пострадали от газа", — заявила аль-Фукаха.

В четвертую "пятницу гнева" на северных и восточных границах сектора Газа проходят столкновения с израильской армией, есть пострадавшие среди палестинцев.

"Итог раненых на сегодня в секторе Газа — четыре человека ранены боевыми пулями и 10 пострадали от газа" — заявил РИА пресс-представитель министерства здравоохранения в секторе Газа Ашраф аль-Кедра.

Объявления о проведении четвертого "дня гнева" против израильской оккупации на Западном берегу в Иерусалиме и в секторе Газа были распространены палестинцами в социальных сетях.