Один из боевиков, напавших на церковь в Египте, ранен, сообщил источник

КАИР, 29 дек — РИА Новости, Маргарита Кислова. Один из боевиков, участвовавших в нападении на церковь в городе Хелуан в пригороде Каира, был ранен, он направлен в больницу, где ему окажут медицинскую помощь прежде, чем начнется допрос, сообщил РИА Новости источник в органах безопасности Египта.

"Следователи допросят его в больнице, чтобы узнать, кто стоит за этим нападением", — добавил собеседник агентства.

Как сообщило МВД Египта, по последней имеющейся информации, боевик на мотоцикле попытался в пятницу прорваться через внешнее кольцо охраны на блокпосте у церкви в пригороде египетской столицы, однако полицейские оказали сопротивление. Завязалась перестрелка, в ходе которой боевик был ранен и задержан. При нем обнаружено автоматическое оружие, пять магазинов к нему и 150 патронов, а также две гранаты. Ведомство сообщает об одном погибшем полицейском и шести погибших гражданских. Еще четыре человека получили ранения.

В то же время, по информации из египетских медицинских источников, при нападении погибли десять и пострадали также около десяти человек, в числе погибших трое полицейских.