Захарова назвала ситуацию с Саакашвили позором для Украины

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Ситуация вокруг бывшего президента Грузии, экс-губернатора Одесской области – это позор для Украины, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Это позор для украинского народа: человек пришлый стоит у руля политических процессов и дестабилизирует ситуацию, занимается грязными играми, занимается только разрушением. Это еще и проблема грузинского народа. Проблема в том, что он один из самых раскрученных представителей Грузии в мире, и по его неадекватному поведению судят обо всем народе", — сказала представитель МИД РФ в интервью "Комсомольской правде".

Попытка задержать Саакашвили в рамках уголовного дела о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности была предпринята в Киеве 5 декабря. Однако сторонники экс-губернатора отбили его у правоохранителей, после чего отправились на митинг в центр Киева. На следующий день правоохранители пришли в палаточный городок к Саакашвили, где его соратники вновь оказали им сопротивление. Задержать Саакашвили удалось только 8 декабря поздно вечером, после чего его привезли в изолятор Службы безопасности Украины.

Печерский районный суд Киева 11 декабря отклонил ходатайство прокуратуры об избрании для Саакашвили меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, политик остался на свободе. Прокуратура подала жалобу на отказ суда взять Саакашвили под домашний арест. Экс-президенту Грузии грозит лишение свободы на срок от трех до пяти лет.