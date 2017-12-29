При извержении вулкана Синабунг в Индонезии россияне не пострадали

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Россияне не пострадали в результате извержения вулкана Синабунг в Индонезии, сообщает министерство иностранных дел РФ.

"Извержение вулкана Синабунг (провинция Северная Суматра, остров Суматра); выброс вулканического пепла и пара на высоту до 5 км; выхода магмы не зафиксировано; человеческих жертв нет; аэропорт в городе Медан работает штатно; запрет на полеты не вводился; росграждане не пострадали", — говорится в сообщении ситуационно-кризисного центра МИД РФ в Twitter.

Высота вулкана Синабунг составляет 2 тысячи 460 метров над уровнем моря. Первое за почти 400 лет извержение произошло в 2010 году, затем выбросы пепла повторились в 2013 и в начале 2014 года. Извержение было зафиксировано летом 2014 года. В июне 2015 года из района вокруг активизировавшегося вулкана были эвакуированы около шести тысяч человек.

Индонезия является частью так называемого "Тихоокеанского огненного кольца" — мощного тектонического разлома. Плита, формирующая дно Индийского океана, "втискивается" здесь под азиатскую плиту, частью которой является Суматра. Накапливающаяся энергия то и дело высвобождается в виде подземных толчков гигантской силы и сильнейших извержений вулканов.