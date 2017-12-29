В Бенгальском заливе произошло землетрясение магнитудой 5,0

НЬЮ-ДЕЛИ, 29 дек — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в пятницу вблизи Никобарских островов в Бенгальском заливе, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Сейсмологи зафиксировали подземные толчки в 11.29 пятницы по времени UTC (08.29 мск). Эпицентр землетрясения располагался в 355 километрах к югу от города Порт-Блэр, крупнейшего населенного пункта союзной территории Андаманские и Никобарские острова. Очаг землетрясения залегал на глубине 23 километров.

Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.