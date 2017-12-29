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В мире

"Дед, мы тебя обменяем": о чем рассказали пленные, вернувшиеся в ДНР

Сюжет:
Обмен военнопленными в Донбассе (55)
16:0929.12.2017
(обновлено: 16:14 29.12.2017)
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© РИА Новости / Маша РоссПерейти в фотобанкОбмен военнопленными между ДНР и Украиной в Донецкой областиОбмен военнопленными между ДНР и Украиной в Донецкой области
© РИА Новости / Маша Росс
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ДОНЕЦК, 29 дек — РИА Новости. По ступенькам автобуса спускались молодые ребята и девушки, несколько пожилых мужчин. Бледные уставшие лица, нервные движения и немного безумный взгляд — неужели отпустили?

Президент Украины Петр Порошенко во время встречи украинских военнопленных, переданных в результате обмена представителями ДНР и ЛНР, в аэропорту Борисполь
© РИА Новости / Стрингер
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Мнение: в вопросе обмена пленными Порошенко показал себя "вруном и лгуном"

"Мы дома!" — раздался мужской голос.

На лицах людей, одетых в спортивные костюмы и куртки, усталые, но очень радостные улыбки. Долгожданный обмен пленными в Донбассе состоялся, они вернулись.

Этого обмена ждали полтора года. Он снова и снова срывался, стороны обвиняли друг друга, делали заявления, вели переговоры, а люди в это время сидели в камерах, надеялись, но уже почти не верили. И вот наконец, 27 декабря на окраине Горловки случилось "предновогоднее чудо".

"Содержали плохо. Сырость, питание ужасное. Все очень жутко. Тараканы, клопы и все прочее", — говорит молодая женщина. Ее зовут Светлана, и в тюрьму она попала по подозрению в терроризме — самая распространенная статья УК Украины, применяемая к ополченцам Донбасса.

Военнопленные из Украины во время обмена пленными в Донецкой области. 27 декабря 2017
© AFP 2017 / Anatolii Stepanov
Аналитик: в процедуру обмена пленными украинская сторона "подсыпала дегтя"
Неподалеку пожилой мужчина с улыбкой рассказывает свою историю — по его словам, он был задержан специально, для создания нужного количества людей на обмен, и от него даже не скрывали этих целей.

"Как они сказали, им надо на обмен. Сказали: "Дед, ты не волнуйся, мы тебя обменяем, ты нам нужен для обмена". Когда судили, сказали: "Или ты берешь всю вину на себя и пишешь на помилование или…", — говорит он.

Все освобожденные рассказывают о жутких условиях содержания, некоторые — о пытках.

© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкУкраинские военнослужащие во время обмена пленными между ЛНР и ДНР и Киевом между поселками Майорск и Горловка. 27 декабря 2017
© РИА Новости / Стрингер
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Украинские военнослужащие во время обмена пленными между ЛНР и ДНР и Киевом между поселками Майорск и Горловка. 27 декабря 2017

Кириллу на вид около 40 лет. Он говорит, что ему "повезло" — его "допрашивал" лично бывший заместитель командира батальона "Азов", а ныне депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук.

"Попал в плен еще в 2014 году… Мосийчук лично пытал. Был осужден на 12 лет и вот, с 2014 года, наконец-то попал домой. Вчера заходила Геращенко (представитель Киева в гуманитарной подгруппе на переговорах в Минске Ирина Геращенко — ред.). Говорила, что порвет все документы наши о помиловании. Всех провоцировала. Пытали сильно. Пальцы перебиты, у товарища шрам на голове. Пытали, хотели, чтобы я признался в том, что я виноват и русский ФСБ-шник. Я гражданин Украины", — говорит Кирилл.

По его словам, находился он в СИЗО № 27. "Там россиян оставили, их прячут", — добавляет мужчина.

Военнопленный из Украины во время обмена пленными в Донецкой области. 27 декабря 2017
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
В списках не значатся. Как прошел обмен пленными в Донбассе
Среди освобожденных оказались и жители Киева. Один из них, Владимир, участвовал в подрыве киевского офиса запрещенной в РФ экстремистской организации "Правый сектор" в сентябре 2015 года. "На меня повлияла страна победившего бандеровского безумия. Я отсидел три года и два с половиной месяца. В одиночке больше двух месяцев сидел. За подрыв офиса "Правого сектора", — говорит он.

© РИА Новости / Игорь МасловПерейти в фотобанкПленные ДНР во время обмена пленными между ЛНР и ДНР и Киевом между поселками Майорск и Горловка. 27 декабря 2017
© РИА Новости / Игорь Маслов
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Пленные ДНР во время обмена пленными между ЛНР и ДНР и Киевом между поселками Майорск и Горловка. 27 декабря 2017

По словам Владимира, двух участников подрыва освободили, еще один остался в тюрьме.

"Что сделаю первым делом? Первым делом домой позвоню, в Киев. Я из Киева. Возвращаться туда собираюсь только на танке!" — говорит он.

Выполнение минских соглашений
Выполнение Минских соглашений

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В мире
Комментарии
5 пользователей оставили 5 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
tvell
Фашисты ответят за все - ПОБЕДА за НАМИ !!!
16:23
29.12.2017
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S F
Поражает, что это не 1945 год, - это наше время и украинцы украинцев БЕРУТ В ПЛЕН!!! Если не будет подобия Нюрнбергскому процессу - это будет тоже поразительно.....
16:52
29.12.2017
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