"Дед, мы тебя обменяем": о чем рассказали пленные, вернувшиеся в ДНР

ДОНЕЦК, 29 дек — РИА Новости. По ступенькам автобуса спускались молодые ребята и девушки, несколько пожилых мужчин. Бледные уставшие лица, нервные движения и немного безумный взгляд — неужели отпустили?

"Мы дома!" — раздался мужской голос.

На лицах людей, одетых в спортивные костюмы и куртки, усталые, но очень радостные улыбки. Долгожданный обмен пленными в Донбассе состоялся, они вернулись.

Этого обмена ждали полтора года. Он снова и снова срывался, стороны обвиняли друг друга, делали заявления, вели переговоры, а люди в это время сидели в камерах, надеялись, но уже почти не верили. И вот наконец, 27 декабря на окраине Горловки случилось "предновогоднее чудо".

"Содержали плохо. Сырость, питание ужасное. Все очень жутко. Тараканы, клопы и все прочее", — говорит молодая женщина. Ее зовут Светлана, и в тюрьму она попала по подозрению в терроризме — самая распространенная статья УК Украины, применяемая к ополченцам Донбасса.

Неподалеку пожилой мужчина с улыбкой рассказывает свою историю — по его словам, он был задержан специально, для создания нужного количества людей на обмен, и от него даже не скрывали этих целей.

"Как они сказали, им надо на обмен. Сказали: "Дед, ты не волнуйся, мы тебя обменяем, ты нам нужен для обмена". Когда судили, сказали: "Или ты берешь всю вину на себя и пишешь на помилование или…", — говорит он.

Все освобожденные рассказывают о жутких условиях содержания, некоторые — о пытках.

Кириллу на вид около 40 лет. Он говорит, что ему "повезло" — его "допрашивал" лично бывший заместитель командира батальона "Азов", а ныне депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук.

"Попал в плен еще в 2014 году… Мосийчук лично пытал. Был осужден на 12 лет и вот, с 2014 года, наконец-то попал домой. Вчера заходила Геращенко (представитель Киева в гуманитарной подгруппе на переговорах в Минске Ирина Геращенко — ред.). Говорила, что порвет все документы наши о помиловании. Всех провоцировала. Пытали сильно. Пальцы перебиты, у товарища шрам на голове. Пытали, хотели, чтобы я признался в том, что я виноват и русский ФСБ-шник. Я гражданин Украины", — говорит Кирилл.

По его словам, находился он в СИЗО № 27. "Там россиян оставили, их прячут", — добавляет мужчина.

Среди освобожденных оказались и жители Киева. Один из них, Владимир, участвовал в подрыве киевского офиса запрещенной в РФ экстремистской организации "Правый сектор" в сентябре 2015 года. "На меня повлияла страна победившего бандеровского безумия. Я отсидел три года и два с половиной месяца. В одиночке больше двух месяцев сидел. За подрыв офиса "Правого сектора", — говорит он.

По словам Владимира, двух участников подрыва освободили, еще один остался в тюрьме.

"Что сделаю первым делом? Первым делом домой позвоню, в Киев. Я из Киева. Возвращаться туда собираюсь только на танке!" — говорит он.