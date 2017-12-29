Гражданин Эстонии Поляков, освобожденный судом на Украине, вернулся домой

ТАЛЛИН, 29 дек — РИА Новости. Гражданин Эстонии Владимир Поляков, обвиняемый в участии в боевых действиях на территории Луганской области и освобожденный украинским судом, вернулся домой, сообщила в пятницу его адвокат Татьяна Монтян.

"Благополучно доехал домой!" — написала Монтян на своей страничке в социальной сети Fasebook

По ее словам, после удержания Полякова с 18 по 27 декабря в фильтрационном лагере и исключения из списков на обмен пленными сотрудники СБУ в четверг вечером привезли мужчину к ее дому и оставили на улице. Она отметила, что Поляков вылетел рейсом в Ригу, где была пересадка на Таллин.

Лисичанский суд Луганской области 18 декабря приговорил Полякова в пяти годам и восьми месяцам лишения свободы. Однако, суд учел время, проведенное за решеткой в ходе предварительного следствия, причем один день считался за два, и освободил его в зале суда.

Правительство Эстонии 16 декабря 2015 года приняло решение о выдаче Полякова Украине, отметив, что получило соответствующее ходатайство Киева, "основанное на Европейской конвенции о выдаче обвиняемых и эстонско-украинском договоре о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским и уголовным делам". Он был выдан украинским властям 30 июня 2016 года. Киев обвиняет Полякова в "вооруженном сопротивлении силам антитеррористической операции во время боев за Луганск, содержании в заложниках военнослужащих этих сил, ношении и хранении огнестрельного оружия".

Поляков был задержан в Эстонии в феврале 2015 года. Уголовное дело в его отношении было возбуждено на основании собранной эстонской полицией безопасности информации. К расследованию были также привлечены прокуратура Эстонии и следственные органы Украины.

В среду на Украине состоялся самый масштабный за время конфликта в Донбассе и первый за 15 месяцев обмен пленными. Киеву передали 73 человека, ДНР и ЛНР — 165 и 73 человека соответственно.